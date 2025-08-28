Brusque anuncia contratação de lateral esquerdo

O Brusque Futebol Clube oficializou a contratação do lateral esquerdo Ailton Santos, que chega para reforçar o elenco quadricolor na disputa do Campeonato Brasileiro Série C e da Copa SC.

Aos 28 anos, Ailton já atuou pelo Volta Redonda e teve como último clube o Ferroviário. Nesta temporada, disputou 16 jogos pela equipe cearense na Série D e outros 15 pelo Taubaté, na Série A2 do Campeonato Paulista.

