Brusque anuncia contratação de novo técnico para temporada 2026

Higo Magalhães deixou o CSA justamente após uma derrota para o Quadricolor

O Brusque anunciou na manhã desta terça-feira, 11, a contratação de Higo Magalhães, de 43 anos, como novo treinador da equipe principal.

O ex-meio-campista Higo iniciou sua carreira como técnico profissional no Vila Nova e ainda treinou Camboriú, Manaus, Centro Oeste e CSA, seu último clube.

Neste ano, Higo foi demitido em 27 de julho pelo CSA e recontratado duas semanas depois, para o lugar de Márcio Fernandes.

Higo encerrou sua segunda passagem pelo clube alagoano justamente após uma derrota para o Brusque em 30 de agosto deste ano, na última rodada da Série C. O resultado acabou rebaixando a equipe para a quarta divisão.

Junto com ele, também chega ao clube o auxiliar técnico Warley, ex-zagueiro, e o auxiliar técnico Leonardo Bassotto.

Como jogador, Higo atuou em times de Goiás e Minas Gerais, com destaque para Vila Nova e Boa Esporte.

