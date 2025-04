Brusque anuncia contratação de volante para a Série C

O Brusque anunciou, na tarde deste domingo, 6, a contratação do volante Alex Paulino. O jogador de 23 anos disputou o Campeonato Paranaense pelo FC Cascavel e chega com contrato até o fim do Brasileiro Série C.

Alex Paulino fez 11 jogos pelo FC Cascavel em 2025. Foi expulso com segundo cartão amarelo em sua estreia, diante do Cianorte, pelo estadual, e levou outros cinco cartões amarelos em sua passagem.

O volante jogou as duas partidas de sua equipe na Copa do Brasil, tanto na vitória sobre o América-MG na primeira fase quanto na eliminação para a Aparecidense-GO na segunda.

“Atuo como volante, zagueiro, segundo volante também. Estou aqui para ajudar para o que der e vier. Não vai faltar determinação e muita vontade”, afirmou aos canais oficiais do Brusque.

Com passagem pelas categorias de base da Ponte Preta, Alex Paulino tem experiência profissional em clubes como Guarani de Palhoça, Coimbra-MG, Villa Nova-MG, URT-MG, e Democrata de Sete Lagoas-MG.

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: