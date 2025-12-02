Brusque anuncia contratação de zagueiro colombiano para 2026

O Brusque oficializou nesta terça-feira, 2, a assinatura de pré-contrato do zagueiro colombiano Frank Salas, de 28 anos.

Salas passou por 9 de Julio, da Argentina, Salcedo FC, da República Dominiaca, e o seu último clube foi o Boyacá Chicó, que terminou em penúltimo lugar no Finalización, torneio de segundo turno da primeira divisão da Colômbia. Ele participou de oito jogos da campanha e fez um gol.

O colombiano ainda não chegou à cidade. Após realização de exames, a contratação será concretizada.

O colombiano é o quarto reforço do Brusque para 2026, além do volante João Pedro e dos laterais-esquerdos João Felix e Raimar.

O Brusque do técnico Higo Magalhães já se prepara para o Campeonato Catarinense, que inicia no dia 7 de janeiro.

