Brusque anuncia contratação de zagueiro para a próxima temporada
Rafael tem 26 anos
O Brusque Futebol Clube SAF anunciou neste sábado, 6, a contratação do zagueiro Rafael Milhorim, que chega para reforçar o elenco do Quadricolor na disputa do Campeonato Catarinense e Série C em 2026.
Com 26 anos, Rafael Milhorim jogou no Santo André, FC Cascavel e o seu último clube foi o Botafogo/SP. Na equipe do Cascavel, o atleta foi vice-campeão paranaense em 2023.
