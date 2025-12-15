Brusque anuncia contratação de zagueiro que disputou a Série B em 2025

O Brusque anunciou nesta segunda-feira, 15, a contratação do zagueiro Alisson Cassiano, que chega para reforçar o elenco do Quadricolor na disputa do Campeonato Catarinense e Série C.



Com 31 anos, Alisson Cassiano jogou em 2025 no Botafogo-SP, que disputou a Série B do Brasileirão. Na temporada, ele participou de 25 jogos pelo Pantera, dez no Paulistão, dois na Copa Paulista e 13 no Campeonato Brasileiro. Ele é o segundo zagueiro vindo do time de Ribeirão Preto para o Quadricolor — o outro foi Rafael Milhorim.

Alisson ainda acumula passagens por Joinville, ABC, Vitória, Vila Nova e Sport, entre outros. Ele é a oitava contratação da equipe para a temporada 2026, além dos meias João Prado e João Pedro, os laterais Raimar e João Felix, os zagueiros Ryan Santos, Salas e Milhorim e o volante Gazão.

