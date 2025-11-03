Brusque anuncia duas renovações e segue em busca de técnico para 2026

O Brusque anunciou nesta segunda-feira, 3, a renovação dos contratos de Biel e Álvaro. Os jogadores vão seguir no Quadricolor para a temporada 2026.

Biel sofreu uma lesão durante a Série C e retornou na reta final da temporada. No total, disputou 35 jogos e marcou dois gols.

Álvaro, por outro lado, atuou apenas em dez partidas em 2025, mas sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles e não joga desde maio.

Em busca de técnico

O clube informou que está em “fase final no processo de contratação do novo treinador”. A diretoria trata o assunto com prioridade e espera concluir a negociação ainda nesta semana. Bernardo Franco, que encerrou a temporada no comando do Brusque, saiu para o Botafogo-PB.

A data de reapresentação do elenco será definida após a confirmação do novo treinador. Duas datas estão cogitadas, 24 de novembro ou 1º de dezembro, conforme o cronograma a ser alinhado com a nova comissão técnica. O Campeonato Catarinense 2026 inicia em 7 de janeiro.

