Brusque anuncia JCanedo como nova patrocinadora do clube

O Brusque FC anunciou a JCanedo como nova patrocinadora do clube na manhã desta segunda-feira, 15.

Para o presidente do clube, Danilo Rezini, ter uma marca renomada traz ainda mais credibilidade no trabalho.

“Poder contar com uma marca nacionalmente conhecida é muito gratificante para o nosso trabalho e essa marca sendo Brusquense também se torna mais especial para nós. O clube já tem outras empresas de Brusque e região e isso mostra o quanto o Quadricolor tem um carinho pelas pessoas da cidade e pela comunidade. Esperamos que seja um início de uma parceria longeva entre JCanedo e Brusque Futebol Clube”.

Alexandre Canedo, dono da JCanedo, maior rede de moda masculina do sul do país, descreve com entusiasmo a parceria.

“Somos Brusquenses e torcemos pelo Brusque, nos encontramos com a diretoria e com o pessoal do clube e sempre demonstramos nosso apoio ao clube, hoje podemos oficializar uma parceria que tenho certeza que será um sucesso. Para nós da JCanedo é gratificante apoiar o clube da nossa cidade”.

