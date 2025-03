Brusque anuncia mais dois reforços para a sequência da temporada

O Brusque anunciou as contratações do centroavante João Veras e do goleiro André Luiz. A dupla já treina com o elenco nas últimas semanas e chega com contratos até o fim da Série C. São agora seis reforços anunciados desde a assinatura do contrato de compra da SAF do quadricolor, em 21 de fevereiro.

João Veras tem 24 anos e jogou por mais tempo na Ponte Preta, acumulando seis gols em 45 partidas entre 2020 e 2021. Iniciou a carreira no XV de Piracicaba-SP, mas passou também por Portimonense-POR, Ferroviária-SP, Botafogo-SP e HAGL, do Vietnã. Seu último clube foi o Bangu, pelo qual marcou dois gols em oito jogos no Carioca.

O anúncio oficial da contratação de André Luiz foi feito nesta segunda-feira, 3. O goleiro de 28 anos vem da Inter de Limeira-SP, lanterna do Paulistão 2025.

Em 2024, André Luiz foi titular na campanha que chegou às quartas de final da Série D de 2024, caindo no jogo do acesso diante do Maringá-PR. Em 2023, foi vice-campeão paranaense pelo Cascavel-PR.

André Luiz também passou por clubes como Paulista, Operário-PR, Joinville e Santa Cruz.

