Brusque anuncia o técnico Luizinho Vieira, campeão da Série C com o Amazonas

O Brusque anunciou, na tarde desta segunda-feira, 20, a contratação do técnico Luizinho Vieira para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Com ele, chega o auxiliar-técnico Alexandre Luz.

O último trabalho de Luizinho Vieira foi no Amazonas. Ele substituiu Rafael Lacerda na reta final do Brasileiro Série C de 2023, assumindo o clube na terceira rodada da segunda fase. Venceu seus quatro primeiros jogos e conquistou o acesso à Série B. Na final, contra o Brusque, venceu de virada por 2 a 1 no Augusto Bauer após empate sem gols em Manaus.

Em 2024, o treinador levou a Onça-Pintada à terceira fase da Copa do Brasil, vencendo Independente-AP e Maringá. Contudo, o Amazonas foi eliminado pelo Remo nas quartas de final da Copa Verde. Na final do Campeonato Amazonense, perdeu para o Manaus, nos pênaltis. Foi demitido menos de uma semana antes do início da Série B.

Aos 52 anos, o criciumense Luizinho Vieira também tem passagens por Manaus, Retrô-PE, Passo Fundo-RS, Ypiranga-RS e Confiança nos últimos anos. Com o Ypiranga, foi vice-campeão gaúcho em 2022, numa campanha que também rendeu o título de “campeão do interior”.

