O Brusque anunciou, nesta quinta-feira, 3, a chegada de Francisco Gomes da Silva como novo head scout, um “olheiro-chefe”, responsável por identificar e avaliar potenciais reforços para o clube. Ele já vem trabalhando no clube e teve sua vinda citada já em 9 de fevereiro, quando o vice-presidente do Grupo AVS, Miguel Socorro, concedeu rápida coletiva de imprensa no Augusto Bauer.

Francisco Gomes da Silva é formado em Economia, com mestrado em Finanças e especializações em scouting pela Federação Inglesa de Futebol (The Football Association – FA) e pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O profissional chegou ao Vilafranquense em 2021 e esteve presente no momento de transição da SAD (equivalente à SAF brasileira) do Vilafranquense para a formação do AVS. ele deixou o clube português em 2024, pouco após o acesso à primeira divisão do país. De 2012 a 2016, Gomes da Silva também trabalhou para as categorias de base do Benfica.

No Brusque, Francisco tem a missão de contribuir diretamente na identificação e avaliação de jogadores, reforçando o trabalho do departamento de futebol na busca por reforços.

