Brusque anuncia primeiro reforço para temporada 2026

O Brusque anunciou na manhã desta quarta-feira, 26, a primeira contratação para a temporada 2026. O meia João Pedro, que estava no Santa Cruz, chega para reforçar o elenco do Quadricolor na disputa do Campeonato Catarinense e Série C.

João Pedro tem 27 anos e estava no Santa Cruz, que foi vice-campeão da Série D em 2025. Ele ainda jogou no Vila Nova, Paysandu e Retrô, onde foi campeão da quarta divisão em 2024.

O meia tem contrato com o Santa Cruz até 2027 após renovar o seu vínculo em 2025, mas não estava nos planos da comissão técnica para 2026. Assim como ele, outros dois jogadores já foram emprestados pela Cobra Coral pelo mesmo motivo.

Na temporada 2025, João Pedro disputou 27 jogos pelo Santa Cruz e marcou três gols, mas perdeu espaço na reta final da Série D.

O Brusque anuncia o meia um dia depois após a confirmação da saída de Diego Mathias para o Noroeste (SP). O clube quadricolor já se prepara para o Campeonato Catarinense, que inicia no dia 7 de janeiro.

