Brusque anuncia retorno da Havan como patrocinadora máster

O Brusque Futebol Clube anunciou o retorno da Havan como patrocinadora máster do clube para 2024. A parceria foi divulgada às 14h desta quarta-feira, 20, horário em que clube já havia informado que uma grande novidade seria anunciada. Empresa varejista havia encerrado patrocínio com clube em novembro de 2022.

O empresário Luciano Hang, proprietário da Havan, falou sobre a parceria com o clube. “A partir de 2009, firmamos ainda mais a parceria, onde pegamos o Brusque na Série B do campeonato Catarinense e, juntos, chegamos à Série B do Brasileiro. O clube representa a nossa cidade, leva nosso nome para todo o Brasil. Tenho certeza que a Havan, junto com o Brusque, continuará trazendo muitas alegrias para todos os torcedores”, diz.

O diretor executivo do clube, André Rezini, afirma que o retorno da Havan ao quadricolor é motivo de orgulho. “Havan e Brusque, Brusque e Havan se confundem pela história de anos já vitoriosos. Tivemos essa pequena pausa, mas sabíamos que logo a Havan estaria de volta. Estamos felizes e muito satisfeitos. Com certeza, trará mais suporte, não só na questão financeira, mas pela credibilidade e fortalecimento da marca. Não tenho dúvidas que a parceria continuará sendo de sucesso”.

O gerente de Novos Negócios da Havan, Lucas Hang, ressalta que estar com o Brusque é retribuir o carinho da cidade pela empresa. “Para nós, patrocinar é acreditar, por isso, estamos novamente com o Brusque para incentivar e apoiar, mas, acima de tudo, retribuir para a sociedade brusquense o que nós recebemos diariamente”.

Volta ao Gigantinho

Nesta segunda-feira, 18, o clube também divulgou que chegou a um acordo com o Carlos Renaux para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024 no Augusto Bauer. A reunião foi realizada na Prefeitura de Brusque e intermediada pelo prefeito André Vechi.

Após negociações entre as diretorias, as partes encontraram um ponto de consenso. Para o ano de 2024, a prefeitura comprometeu-se a oferecer apoio financeiro ao clube, dentro do que permite a legislação.

