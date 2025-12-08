Brusque anuncia saída do gerente de Futebol

O Brusque anunciou na manhã desta segunda-feira, 8, a saída do gerente de Futebol Pedro Costa, que seguirá para um novo desafio profissional.

Pedro, que trabalhou no Cruzeiro e Athletico, entre outros clubes, chegou ao Brusque em 2025 após a implementação da SAF. A saída foi por decisão do profissional.

Em nota, o clube agradeceu pelos serviços prestados. “Pedro teve papel importante na estruturação global da SAF dentro do clube, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de processos internos, fortalecendo a organização do departamento de futebol e apoiando a consolidação do novo modelo de gestão. Seu profissionalismo, comprometimento e dedicação deixaram uma contribuição significativa para o crescimento e modernização do clube. Desejamos ao Pedro muito sucesso na sequência da sua carreira e em todos os novos desafios que virão”, diz o comunicado.

Nas redes sociais, Pedro também se manifestou sobre a sua saída e desejou sucesso ao clube no futuro.

“Nos últimos 11 meses estive 100% entregue e conectado ao projeto esportivo do Brusque. (…) Me despeço do clube com o coração leve e o sentimento de que o caminho foi pavimentado e o futuro é promissor. O Brusque hoje tem clareza, processos, diretrizes e responsabilidade no que faz. (…) Que o Brusque continue firme no seu processo de profissionalização e continue corajoso, fiel aos seus inegociáveis e sonhando alto como tem que ser. Foi um prazer e orgulho. Obrigado, Brusque”, escreveu.

