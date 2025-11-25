Brusque anuncia saída do meia-atacante Diego Mathias
Jogador vai atuar pelo Noroeste (SP)
Jogador vai atuar pelo Noroeste (SP)
O Brusque anunciou na noite desta terça-feira, 25, a saída do meia-atacante Diego Mathias, o DG. A negociação foi concluída após acordo entre o clube quadricolor e o Noroeste, equipe que disputa a primeira divisão do Campeonato Paulista.
Na temporada de 2025, DG disputou 42 partidas pelo Brusque e marcou 11 gols. O jogador de 25 anos chegou ao Brusque em 2021 para disputar a Série B. Foi campeão catarinense em 2022 e depois foi emprestado ao Caxias (RS) até o fim da temporada.
Depois, passou toda a temporada 2023 no Brusque. Em 2024, atuou pelo São Bento, novamente por empréstimo, no Campeonato Paulista, e depois retornou ao Quadricolor, onde permaneceu até o fim de 2025. Desta vez, a saída para o Noroeste é em definitivo.
Pelo clube, DG conquistou ainda uma Recopa Catarinense. Em nota, o Brusque “agradeceu o atleta pelo profissionalismo, entrega e postura exemplar durante o período em que defendeu o manto quadricolor, desejando sucesso na nova etapa de sua trajetória”.
Saiba quais foram as primeiras serrarias de Guabiruba: