Brusque anuncia saída do técnico Luizinho Lopes

Em uma reunião realizada nesta segunda-feira, 20, o Brusque e o técnico Luizinho Lopes chegaram a um acordo para a saída do clube. O seu auxiliar técnico, Robson Agondi, também deixa a equipe. O Quadricolor está em uma sequência de seis jogos sem vencer na temporada e ocupa a 16ª colocação da Série B, com quatro pontos.

Após um ano e sete meses de trabalho pelo Brusque, Luizinho comandou a equipe em 73 jogos, acumulando 29 vitórias, 25 empates, 83 gols marcados e 56 gols sofridos. Ele se tornou o segundo treinador com mais jogos na história do clube.

Sob seu comando, o Brusque venceu o título da Recopa Catarinense em 2023. Além disso, alcançou as finais do Campeonato Catarinense em 2023 e 2024 e também do Campeonato Brasileiro da Série C em 2023 – a campanha rendeu o acesso à Série B.

Em nota, o Brusque “agradeceu ao treinador e seu auxiliar pelo profissionalismo e dedicação demonstrados durante sua trajetória no clube e deseja sucesso em seus futuros desafios profissionais”.

O último jogo de Luizinho foi a derrota por 4 a 0 para o Santos, pela sexta rodada da Série B, neste domingo, 19, na Vila Belmiro.

