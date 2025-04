Mais uma novela do Augusto Bauer se encaminha para o fim

A novela da interdição do Augusto Bauer parece estar chegando ao fim desde a noite desta segunda-feira, 7. O julgamento do recurso do Brusque pelo pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina (TJD-SC) foi surpreendente, com todos os acordos que a FCF queria sendo assinados e apresentados. Os auditores já nem tinham mais interdição para julgar, porque as exigências estavam cumpridas. O termo de cessão da faixa de 1,5 metro foi assinado, e o Carlos Renaux firmou acordo também com a FCF para incluir o prédio comercial na organização dos jogos, entre outros compromissos a serem cumpridos. Restaram os R$ 100 de multa ao Brusque pelo caso do banner em 1º de março, e foi isto.

Foi surpreendente porque nenhuma das partes envolvidas anunciou acordo algum antes do julgamento. As informações mais recentes eram da tabela da Série C, divulgada na sexta e confirmada na segunda pela CBF, com o Brusque, a princípio, como mandante no Orlando Scarpelli. Na semana anterior, a diretoria do Carlos Renaux havia falado sobre construir um muro, por exemplo. E de repente, a semana começa com a interdição perdendo o sentido durante o julgamento do pleno, e com uma solução encaminhada no fim da segunda-feira.

Esta é mais uma novela do Augusto Bauer que parece chegar ao fim. Já houve a da reforma, a da liberação do estádio, e tantas outras antes. Tomara que a próxima demore muito.

Desatualizado

Do lado de cá, esta coluna, em sua versão impressa, foi totalmente pega no contrapé. O texto foi finalizado no fim da manhã de segunda, sem prever a possibilidade uma reviravolta tão grande no julgamento que seria feito nas horas seguintes. Nem imaginava que as tratativas estavam avançadas até este ponto, após as apurações da semana anterior

Por esta desatualização, fica o sincero pedido de desculpas aos que tiveram acesso a um texto impresso já velho. A versão que você lê agora foi concluída na noite de segunda-feira, 7.

Nunca é fácil

Quando a Federação Catarinense de Futebol (FCF) afirmou, em suas manifestações no processo de interdição do Augusto Bauer, que as exigências para a liberação do estádio são simples, errou miseravelmente. Não por classificar as exigências como simples, mas porque trata-se de Brusque Futebol Clube e Clube Atlético Carlos Renaux. Do estádio. Nada é simples de resolver quando chega nessas partes. O caso poderia ter sido resolvido de forma mais ágil.

Abriu para a galera

O Carlos Renaux anunciou neste domingo, 6, que o campo do Augusto Bauer está disponível ao público para locação, de segunda a sexta-feira. Em 2024, partidas de futebol 7 dos Jogos Comunitários foram realizadas no campo, com marcações provisórias. As competições terminaram antes do retorno do Brusque ao estádio.

Por mais que o quadricolor não treine mais com tanta frequência no local, é ainda mais uso em cima de um gramado sintético com pouca ou nenhuma manutenção, e sem amortecimento completo. Fica a dúvida se compensa mesmo para o Renaux alugar o campo desta forma, considerando o desgaste num campo no qual são jogadas partidas oficiais de dois clubes, além das categorias de base do Renaux.

Apostas no mercado

O Brusque até tem um elenco com boa quantidade de jogadores para a Série C. Contudo, a nova gestão vem reforçando, por meio de suas contratações, a política de contratar barato, com salários baixos, para tentar lucro em eventuais vendas. É o normal dentro da lógica de uma empresa, mas faltam novidades mais pesadas.

O que preocupa é que não há um jogador que empolgue à primeira vista, ou que chegue com a responsabilidade de ser uma liderança. Alguns tiveram formações em clubes grandes, mas nenhum chega com um retrospecto recente que chame atenção, ou com vasta experiência. Todos parecem apostas. Conscientes, pesquisadas, mas, ainda assim, apostas.

É uma política de contratações um pouco diferente até mesmo do “coirmão” AVS, que contratou alguns nomes mais conhecidos, acima dos 30 anos, para 2024-25. Não que isto tenha resolvido a situação do clube português, que luta contra o rebaixamento, mas o Brusque poderia ter alguns nomes novos de maior peso.

Talvez pela bagunça na qual o quadricolor se encontra, e a transição para SAF ainda não concretizada e finalizada, os investidores fechem um pouco mais a mão no quadricolor.

Copa do Brasil

O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil será realizado nesta quarta-feira, 9, às 15h, na sede da CBF, com transmissão ao vivo da CBF TV, no YouTube. Os jogos de ida têm 30 de abril como data-base, enquanto a volta está inicialmente marcada para 21 de maio.

O Brusque está no pote 2 e poderá enfrentar Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo ou Vasco.

Independentemente da situação do Augusto Bauer, o quadricolor não jogará em Brusque, porque o regulamento exige capacidade mínima para 10 mil torcedores nos estádios. A depender do adversário, o clube poderá vender o mando de campo. Passar desta fase é quase impossível e seria um feito histórico.

