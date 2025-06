Após uma sexta-feira, 20, marcada pela instabilidade atmosférica, com registros de chuva e episódios isolados de trovoadas, Brusque amanheceu neste sábado, 21, sob um cenário climático completamente distinto.

O tempo firme diante de um céu sem a presença de nuvens contribuiu para transformar o ritmo da cidade, conduzindo moradores de volta às ruas e aos espaços de convivência.

Movimentação em Brusque

Desde as primeiras horas da manhã, o contraste em relação ao dia anterior já era perceptível.

Sob o retorno do ar seco e a luz solar dominando a paisagem, o município ganhou novos contornos.

As cores se tornaram mais vivas, o movimento nas ruas se intensificou e a cidade, como um todo, se mostrou mais pulsante.

Como consequência direta desse clima agradável, diversos pontos tradicionais de encontro passaram a registrar uma movimentação significativa ao longo da manhã e também no decorrer do dia.

Brusque na feira livre

Um dos destaques foi a feira livre da Villa Schlösser, que recebeu grande público em busca de produtos locais, lazer e interação.

Entre barracas bem organizadas e o vai e vem de visitantes, o ambiente se mostrou ainda mais acolhedor sob a luminosidade constante e as temperaturas amenas, que incentivaram passeios tranquilos e prolongados.

Brusque no Clube Guarani

Outro local que se destacou foi o Clube Esportivo Guarani, que então teve suas dependências tomadas por associados e visitantes.

Com a grama bem iluminada e as áreas externas favorecidas pelas condições climáticas, o espaço se tornou palco de reencontros, atividades recreativas e muitos registros fotográficos.

A atmosfera era leve, familiar e animada — reflexo direto do sábado que parecia convidar a cidade a respirar ao ar livre.

Programação diversificada

Além desses pontos, é importante destacar que Brusque oferece, neste fim de semana, uma programação diversificada, com atrações de lazer para todas as idades.

O momento é, portanto, de retomada do ritmo cotidiano, agora impulsionado por condições meteorológicas mais favoráveis.

A transformação do cenário, de um dia cinzento para uma jornada iluminada, reflete não apenas a mudança no tempo, mas também o ânimo renovado dos moradores, que voltaram a ocupar os espaços públicos com entusiasmo.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

Galeria de fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

