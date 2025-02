Brusque anuncia novo gerente de futebol, ex-Cruzeiro e Athletico

O Brusque anunciou, nesta segunda-feira, 10, a contratação de Pedro Costa como novo gerente de futebol. Ele já está atuando no quadricolor, após passagens por clubes como Athletico e Cruzeiro.

O gerente tem formação em Administração de Empresas, com especializações em Gestão Técnica no Futebol e Gestão de futebol.

De fevereiro de 2022 a julho de 2024, Pedro Costa trabalhou no Cruzeiro como gerente administrativo de futebol. Sua atuação foi dentro do processo de reestruturação do clube mineiro, quando Ronaldo Fenômeno era o acionista majoritário do clube.

Em clubes de projeção nacional, o primeiro trabalho do novo gerente do Brusque foi no Coritiba, de 2018 a 2019, como supervisor das categorias de base. De 2019 a 2022, atuou no Athletico, primeiro como supervisor de futebol da base, e depois como supervisor de logística, tanto da base quanto do profissional.

O trabalho mais recente de Pedro Costa foi no Vila Nova, como gerente de futebol da base, de outubro a janeiro.

Conforme nota do Brusque, o dirigente “chega com a missão de organizar e fortalecer todos os setores ligados ao futebol, assumindo um papel estratégico em todas as operações do clube”.

