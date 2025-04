Brusque apresenta novo uniforme branco e camisa de goleiro para a temporada 2025

O Brusque divulgou neste sábado, 12, o novo uniforme branco e a nova camisa de goleiro para a temporada 2025. A coleção é realizada pela Finta.

Inspirado em mantos históricos que marcaram gerações, o novo uniforme branco resgata a tradição do clube com um visual que remete à essência do Quadricolor.

A proposta do design é unir passado e presente, despertando a nostalgia dos torcedores que carregam o Brusque no coração.

A nova camisa de goleiro, por sua vez, aposta em um estilo moderno e imponente, refletindo a força de quem defende o Quadricolor debaixo das traves.

A estreia oficial dos novos uniformes será neste sábado, 12, diante do Ituano, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.