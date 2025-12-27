Brusque aprimora estrutura de fisioterapia com novos equipamentos

O Brusque modernizou o departamento de fisioterapia. O espaço foi planejado para atender os atletas de forma integrada, contemplando todas as etapas do processo físico: prevenção, recuperação e desempenho.

A modernização prioriza conforto, funcionalidade e eficiência. O departamento passa a contar com equipamentos modernos e atualizados, alinhados às práticas mais utilizadas no futebol profissional, incluindo aparelhos de crioterapia e recursos específicos para recuperação muscular.

Com esses investimentos, o Brusque amplia sua capacidade de atuação tanto na prevenção de lesões quanto nos processos de recuperação pós-treino e pós-jogo.