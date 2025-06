O Brusque continua sua pausa entre a oitava e a nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e vive uma situação que deve ser comum a todas as equipes: pode perder ritmo, mas deve ganhar tempo para recuperar jogadores, principalmente com um elenco reduzido, que deve ganhar novidades.

Mesmo enquanto alguns jogadores aproveitam para focar na recuperação de lesões por agora, ainda devem ser desfalques, como Alex Ruan e Mateus Pivô. Portanto, o Brusque tenta, sim, reforçar seu elenco nesta parada extra de junho.

Informações do clube neste fim de semana são de que há dois jogadores mais próximos de serem anunciados, com finalização da parte burocrática e de exames médicos. A diretoria vai seguir o perfil do jogador barato com alguma perspectiva de venda futura.

Isto não é necessariamente ruim, porque alguns dos destaques do time atual foram encontrados sob esta filosofia. Além disso, sempre pode pintar uma exceção à regra para a contratação de alguém que chegue sob maior responsabilidade e expectativa. Tomara que as transferências se concretizem, porque são necessárias, não só pela qualidade, mas pela quantidade.

A parada pode ser mais lamentada por equipes que estejam muito embaladas, o que não é o caso quadricolor. A situação na tabela é boa, mas o time é vacilante. No último mês, perdeu para o ABC e para o Confiança com atuações muito ruins. Venceu o São Bernardo levando um sufoco enorme. A derrota para o Athletico teve suas peculiaridades, mas pesa menos na conta. E aquela goleada sobre a Ponte Preta foi o momento mais seguro, e também mais raro.

Há também uma chance para recuperar a equipe, sejam quais forem os problemas. Para questões técnicas é táticas, é tempo de reforço no treinamento. Para questões físicas, é momento de tomar fôlego e a melhor forma.

Após o jogo contra o Tombense, vem outra pausa. A partida da 10ª rodada, contra o Floresta, foi remarcada para 30 de junho. Depois, a agenda volta com os jogos a cada fim de semana.

Basquete

O Brusque Basquete será o anfitrião do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da CBB. Após obter, nos critérios de desempate, a melhor campanha da primeira fase, briga por um título importante e inédito. O favoritaço é o Osasco-SP, que foi campeão da Liga Ouro na semana passada e tem direito de disputar a próxima edição do NBB, a elite do basquete nacional. Vai chegar descansado à Arena Brusque para tentar confirmar o favoritismo.

Ainda assim, neste esvaziado Brasileiro CBB, que seria equivalente a uma terceira divisão, o Brusque faz um excelente papel e tem um time com condições de ser campeão.

Portanto, é lamentável que o projeto não tenha furado a bolha e atraído mais público e mais patrocinadores, porque merece. Há anos, é uma das principais equipes de basquete em Santa Catarina, participando de uma competição nacional desde 2019.

Seria muito legal ver, um dia, um nível maior de investimento, quem sabe disputando a Liga Ouro e pleiteando vaga no NBB. Algo semelhante à Abel Moda Vôlei, que transita entre as duas principais divisões do vôlei nacional há quase quatro anos (mas continua sendo subfinanciada), ou ao Barateiro, um dos melhores times de futsal feminino do país.

Rodada boa

O Carlos Renaux folgou na segunda rodada da Série B do Campeonato Catarinense. Os empates Fluminense 1×1 Juventus e Tubarão 1×1 Metropolitano favorecem o Vovô, que volta a campo às 15h deste domingo, 15. O adversário é o frágil Porto, no estádio Armando Sarti, em Porto União. Uma vitória poderá criar uma boa vantagem nas primeiras posições.

