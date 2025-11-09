O interior de Brusque viveu uma manhã de domingo, 9, marcada por clima ameno e variação de nuvens, cenário ideal para quem buscava contato com a natureza.

Na rua José Dada, no bairro São João, a Cascata da Santa compôs um cenário de rara beleza, cercada pelo verde e pela presença constante de ciclistas que passaram pelo local.

O trecho, conhecido por suas estradas sinuosas e pelo verde abundante, é um verdadeiro corredor de lazer.

A partir dali, seguindo em direção a Nova Trento, o trajeto leva ao Santuário de Santa Paulina, localizado a cerca de 5 km de distância.

Brusque e sua Cascata da Santa

Nesse contexto, a Cascata da Santa, também chamada de Cascata Gruta do Vô Ricardo, apresentou neste domingo toda a beleza que anuncia a proximidade do clima de verão.

Protegida pela mata e cercada por rochas cobertas de musgo, a queda-d’água deslizava suavemente, refletindo a luz filtrada entre as copas das árvores.

O som constante da água misturava-se ao canto dos pássaros e às conversas animadas de quem fazia uma pausa para contemplar o lugar.

Com efeito, o ponto tornou-se parada habitual para ciclistas que percorrem o lugar, sobretudo em fins de semana e feriados.

Ademais, o cenário natural reforçou o espírito acolhedor do interior brusquense, onde a simplicidade e a beleza caminham lado a lado.

Ainda que a paisagem impressione por sua força natural, o local também preserva uma dimensão simbólica.

Gruta histórica de Brusque

A pequena gruta, pois, erguida em 1981 por Ricardo Dada, próxima à cascata, transformou-se em um símbolo de fé e devoção que atravessa gerações.

Ao longo das décadas, o espaço consolidou-se então como um refúgio espiritual, unindo religiosidade e natureza em perfeita harmonia.

Portanto, às vésperas do verão, a Cascata da Santa reafirma seu encanto singular.

Assim, o verde intenso da mata, o som sereno das águas e o clima de tranquilidade formaram, neste domingo, um retrato fiel da essência do interior de Brusque.

Brusque vista em seu interior

