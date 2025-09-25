Brusque Basquete acumula vitórias no estadual antes de torneio do NBB
Equipe lidera sua chave no campeonato com 100% de aproveitamento; nesta terça, atropelou o Avaí/Adiee
Às vésperas do Torneio de Abertura do NBB, o Brusque Basquete segue dominando a Chave B do Campeonato Catarinense. Na segunda-feira, 22, foi a Jaraguá do Sul e bateu a Ajab por 83 a 65. Na terça-feira, 23, na Arena Brusque, aplicou 101 a 61 sobre a Adiee/Avaí.
Ao todo, são seis vitórias consecutivas, com 577 pontos marcados e 400 sofridos. O triunfo sobre a Adiee/Avaí foi o terceiro do time brusquense com mais de 100 pontos nesta edição.
O Brusque Basquete é líder isolado da Chave B, com 100% de aproveitamento. O próximo jogo pelo Catarinense é contra o Our Team, no Ginásio Abel Schulz, em Joinville.
O Brusque faz uma pausa em sua campanha no estadual e viaja a Brasília para disputar o Torneio Abertura NBB, na Arena BRB Nilson Nelson. É uma competição curta, que abre a temporada do Novo Basquete Brasil (NBB), a principal competição do basquete nacional.
O time brusquense foi convidado para substituir o Vasco, que desistiu de participar. Atual campeão Sul-Brasileiro e vice-campeão Brasileiro da CBB, o Marreco joga no Grupo C, com Unifacisa-PB e Unión Santa Fé, da Argentina.
Os 12 times estão divididos em quatro grupos. Os dois primeiros de cada grupo passam às quartas de final. Com exceção do Brusque e do Unión Santa Fé, todos os outros times jogam o NBB. O Unión disputa a liga nacional do seu país.
Grupo A: Minas-MG, Caxias do Sul-RS e Botafogo-RJ
Grupo B: Flamengo, Pato Basquete-PR e Fortaleza Basquete Cearense (CE)
Grupo C: Brusque Basquete, Unifacisa-PB e Unión Santa Fe-ARG
Grupo D: Brasília, União Corinthians-RS e Cruzeiro
A primeira fase será disputada em turno único dentro de cada grupo, e os clubes seguirão para a disputa de posições: os líderes brigam pelo título, os segundos colocados definem do 5º ao 8º lugar e os terceiros duelam pelas posições de 9º a 12º. Ao todo, cada time fará quatro partidas. Em 2024, na primeira edição, o Minas foi campeão, derrotando o Vasco na final.
Domingo, 28/09
12h15 – Brusque x Unifacisa
Terça-feira, 30/09
12h15 – Unión Santa Fe x Brusque
