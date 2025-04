Brusque Basquete emenda a quarta vitória consecutiva no Brasileiro CBB

O Brusque Basquete venceu o Santos Fupes-SP por 79 a 71 na tarde deste sábado, 12, na Arena Brusque, pelo Campeonato Brasileiro da CBB. O armador Brito foi o principal destaque da partida, com um chamado triplo-duplo: 19 pontos, 13 rebotes e 13 roubos de bola. Ainda assim, o cestinha foi o ala Wilsinho, com 21 pontos.

Com o resultado, o time brusquense garante o primeiro lugar da classificação ao fim do primeiro turno, que ainda tem uma rodada a ser disputada. O próximo desafio da equipe é nesta terça-feira, 15, contra o Osasco-PR, na Arena Brusque. A partida começa às 19h30, com entrada franca.

Equilíbrio total

A partida começou muito bem, com muito equilíbrio. Faltando 18 segundos para terminar o primeiro período, o ala Ruivo marcou dois pontos e levou o placar a 19-20, a favor do Santos.

O time brusquense assumiu a frente no início do segundo período e assim se manteve até o intervalo, mas sempre com vantagens pequenas. Nos instantes finais, Guga se infiltrou no garrafão e fez dois pontos para diminuir os problemas santistas: 42-40, com o tempo terminando imediatamente após a bandeja.

A disputa se manteve de alto nível no terceiro quarto. O jogo chegou a ficar empatado e o Santos chegou a liderar por alguns instantes. O pivô Gabriel Soldi acertou arremesso de dois pontos para levar o placar a 44-45, mas Brito não demorou a devolver a vantagem a Brusque. As equipes foram para o último quarto novamente com os brusquenses à frente por quatro pontos: 63-59.

Fechando o jogo

Nos dez minutos finais, o Brusque Basquete foi decisivo. O Santos só voltou a pontuar com 3min30 decorridos no último quarto, com um lance livre de Gabriel Soldi: 67-60.

Eficiente no ataque, e quase intransponível na defesa, o time brusquense passou a ampliar a vantagem, enquanto o ataque santista parou. Lances livres de Wilsinho levaram o placar a 76-61 para o time brusquense, faltando 2min18 para o fim. Já era tarde quando o Santos passou a reagir.

