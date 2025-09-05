Brusque Basquete entra no lugar do Vasco no torneio de abertura do NBB

O Brusque Basquete vai participar do Torneio Abertura, que serve como preparação para o Novo Basquete Brasil (NBB). A competição será realizada de 28 de setembro a 4 de outubro, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. O gestor Zurico Frota confirma o aceite do convite para substituir o Vasco, que cancelou a participação.

O Marreco jogará no Grupo C, com Unifacisa-PB e Unión Santa Fé, da Argentina. O Torneio Abertura é feito para que equipes possam reforçar suas pré-temporadas para o NBB. A equipe argentina é outra convidada.

Atual campeão Sul-Brasileiro e vice-campeão Brasileiro da CBB, o Brusque terá uma experiência inédita, contra equipes de um nível acima no basquete nacional. A equipe não faz parte, atualmente, das competições da Liga Nacional de Basquete (LNB), que incluem o NBB, a Liga Ouro e a Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB).

Os 12 times estão divididos em quatro grupos. Os dois primeiros de cada grupo passam às quartas de final. Com exceção do Brusque e do Unión Santa Fé, todos os outros times jogam o NBB. O Unión disputa a liga nacional do seu país.

“Estamos muito contentes com este convite feito pelo NBB, para participarmos no lugar do Vasco da Gama. É um torneio de abertura da competição, em que as equipes fazem seus testes. É novamente o basquete de Brusque em evidência. Estamos nos sentindo honrados e vamos a Brasília para aprender, para vermos como a equipe está”, comenta o gestor Zurico Frota.

“É um momento muito bom, e é muito importante esse reconhecimento por parte da LNB, que já nos convida para participar da Liga Ouro, a porta de entrada do NBB. É bom para nossos atletas, para nossa cidade, nosso clube, nossos patrocinadores.”

O dirigente complementa destacando o bom momento ao mesmo tempo da chegada de um novo patrocínio master. “É um sonho de qualquer projeto esportivo, social e cultural ter a Havan na camisa. Acho que vem em bom momento, temos tido bons resultados, e deu liga.”

Grupo A

Botafogo-RJ

Caxias do Sul-RS

Minas-MG

Grupo B

Flamengo-RJ

Fortaleza/Basquete Cearense-CE

Pato Basquete-PR

Grupo C

Brusque Basquete

Unifacisa-PB

Unión Santa Fé-ARG

Grupo D

Brasília-DF

Cruzeiro-MG

União Corinthians-RS

O Vasco desistiu da competição por atrasos na montagem da equipe para a temporada.

Brusque Basquete no Torneio Abertura

Domingo, 28/09

12h15 – Brusque x Unifacisa

Terça-feira, 30/09

12h15 – Unión Santa Fé x Brusque

Estadual

Em 2025, o Brusque Basquete foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e venceu o Sul-Brasileiro, sediado em Brusque. No Campeonato Catarinense, a equipe tem três vitórias em três jogos, liderando o Grupo B. O próximo desafio é o clássico contra a Apab Blumenau, às 21h de sexta-feira, 12, com entrada livre na Arena Brusque.

