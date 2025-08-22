Brusque Basquete estreia com vitória de mais de 100 pontos no Catarinense
Equipe não teve dificuldades para passar pelo OurTeam, de Joinville
Equipe não teve dificuldades para passar pelo OurTeam, de Joinville
O Brusque Basquete venceu o OurTeam por 104 a 64 na noite desta quinta-feira, 21, na Arena Brusque, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense.
O ala-armador Pará foi o principal nome do jogo, com 27 pontos, seis rebotes, cinco assistências e dois roubos de bola. Também se destacaram o pivô Lucas Lopes, com 18 pontos e 10 rebotes; e o ala-pivô Walisson Guilherme, com 12 pontos e 11 rebotes.
A equipe brusquense não teve problemas ao longo da partida. Após um placar mais equilibrado nos primeiros minutos, começou a mostrar clara superioridade, com vantagem crescendo ao longo de cada período. O placar do intervalo era 48 a 34, e no segundo tempo o Brusque manteve o ritmo.
O próximo jogo do Brusque Basquete é contra a Adiee/Avaí, às 20h de terça-feira, 26, no Ginásio Rozendo Lima, em Florianópolis.
Leia também: Destaque do Brusque Basquete, Brito deixa a equipe rumo ao Rio de Janeiro
Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50: