O Brusque Basquete recebe a Apab Blumenau às 16h deste domingo, 23, na Arena Brusque, na estreia do Campeonato Brasileiro da CBB. O clássico é um confronto das duas principais equipes do estado, que fizeram a final do Catarinense nos últimos três anos. A entrada é livre.

O time brusquense fez um mês de pré-temporada e segue sob comando do técnico Durval, que estreou em 2024. “Nossa expectativa é muito boa. Estamos confiantes em fazer um excelente primeiro turno para garantir as vitórias necessárias e buscar a classificação direta para o Final Four”, comenta o treinador, que em a seu lado a parceria do campeão de Guilherme Capoano, o Gigante, técnico campeão estadual em 2023.

A equipe continua com sua base vencedora dos últimos anos, em diversas faixas etárias. Brito, Pará, Carlos Júnior, Wilsinho, Finão e Lucas Lopes permanecem, contando também com o retorno do ala Batata. Entre as baixas, está o ala Vezarinho, que foi para o OurTeam, de Joinville.

A contratação mais recente é a do ala-pivô Tiago Dias, que ficou sete anos na elite do basquete nacional, o Novo Basquete Brasil (NBB). Tem passagens por Minas, Fortaleza Basquete Cearense e Cerrado-DF.

Revelados no Brusque Basquete, Luis Knabben e Marcus Maffezzolli vêm tendo cada vez mais minutos em quadra. Alguns garotos de Brusque passam a integrar o time adulto, como Jonathan Ribeiro e Vitor Big.

Em 2024, Brusque Basquete e Apab Blumenau se enfrentaram cinco vezes. Os brusquenses levaram a melhor na estreia do Brasileiro CBB, na primeira fase do Catarinense e na semifinal dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc). O time de Blumenau venceu no segundo turno do Brasileiro e na final do Catarinense, com cesta no último lance do jogo.

Blumenau

Assim como o Brusque Basquete, a Apab Blumenau esteve presente em todas as edições do Brasileiro desde o retorno da competição em 2019. A base do time campeão catarinense foi mantida, mas com uma ausência importante: o armador Lucas Lima, herói do título com os três pontos no último lance da final, foi para o Cruzeiro. Entre os reforços, estão o armador Vitinho, o ala Henrique e o ala-pivô Zé Carlos, MVP (Most Valuable Player, melhor jogador) do Brasileiro de 2023.

No comando técnico, sai André Germano e retorna o multi-campeão João Camargo. O currículo do treinador inclui passagem como assistente pela Seleção Brasileira. O objetivo é o título do Brasileiro CBB.

Fórmula de disputa

Seis equipes disputam esta edição: Brusque, Apab Blumenau, Joaçaba, Osasco-SP, Santos Fupes-SP e Tatuí-SP, em grupo único, com turno e returno. As duas melhores passam às semifinais, no chamado Final Four. As quatro restantes fazem confrontos eliminatórios para definir os outros dois semifinalistas.

Sempre presente

Será a sexta edição do Brasileiro desde o retorno em 2019, e o Brusque Basquete participou de todas elas. Apenas em 2020, por conta da pandemia de Covid-19, a competição não foi realizada.

A melhor campanha brusquense foi obtida em 2023. Na primeira fase, o Brusque terminou como líder da Conferência Chuí, com sete triunfos e um único revés. Nas quartas de final, venceu a Liga Sorocabana fora de casa por 62 a 50. Decidindo na Arena Brusque, a equipe sofreu derrotas por 62 a 55 e 61 a 56 na série melhor de três.

Menos equipes

O Brasileiro CBB começou em 2019, com oito equipes. Este número cresceu para 12 em 2021 e para 14 em 2022. Em 2023, 10 times disputaram o campeonato. Em 2024, nove clubes participaram. Em 2025, a quantidade caiu para seis clubes. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Bahia são os estados que já tiveram representantes.

A queda no número de participantes está associada ao retorno da Liga Ouro como divisão de acesso ao NBB. Equipes com participações recentes no Brasileiro CBB, como Liga Sorocabana-SP, Cruzeiro e Vitória disputam a Liga Ouro em 2025. O Osasco é o único que disputa as duas competições nacionais.

Equipes participantes



Brusque Basquete



Associação Desportiva Brusque

Brusque

Fundação: 4 de dezembro de 1989

Ginásio: Arena Brusque

Principais títulos: 1 Copa Brasil Sul (2014), 5 Catarinense (2001*, 2002*, 2013, 2016 e 2023) e 3 Copa Santa Catarina (2017, 2023 e 2024)

Brasileiro CBB 2024: 5º na Conferência Macarrão

*Como Bandeirante



Apab Blumenau



Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau

Blumenau

Fundação: 29 de julho de 2003

Ginásio: Galegão

Principais títulos: 8 Catarinense (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 e 2024) e 3 Copa Santa Catarina (2019, 2021 e 2022)

Brasileiro CBB 2024: 4º (Final Four)

Basket Joaçaba

Associação de Basquete de Luzerna, Joaçaba e Herval d’Oeste

Joaçaba

Fundação: 1998

Ginásio: Unoesc – Campus II

Principais títulos: Catarinense Sub-22 (2024)

Brasileiro CBB 2024: não disputou



Basket Osasco

Osasco (SP)

Fundação: 24 de agosto de 2012

Ginásio: Geodésico

Principais títulos: 1 Brasileiro CBB (2024) e 1 Copa São Paulo (2020)

Brasileiro CBB 2024: 1º

Basquete Santos

Santos (SP)

Fundação: 1997

Ginásio: Arena Santos

Principais títulos: 3 Campeonato Paulista 1ª Divisão (2022, 2023 e 2024)

Brasileiro CBB 2024: 3º (Final Four)

Basquete Tatuí

Tatuí (SP)

Fundação: 2019

Ginásio: Clube de Campo de Tatuí

Principais títulos: 2 Campeonato Paulista 1ª Divisão (2020 e 2021) e 1 Copa São Paulo (2024)

Brasileiro CBB 2024: 3º na Conferência Josuel

Elenco do Brusque Basquete

A tabela do Brusque Basquete

