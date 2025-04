Brusque Basquete faz segundo tempo implacável e emenda terceira vitória no Brasileiro CBB

O Brusque Basquete venceu o Tatuí-SP por 94 a 67 na noite desta quinta-feira, 2, na Arena Brusque, em seu terceiro jogo pelo Campeonato Brasileiro da CBB. Pará foi o melhor jogador da partida e principal pontuador, com 20 pontos. O ala-armador alcançou a marca de 20 pontos pelo terceiro jogo consecutivo e já soma 69 na competição.

A equipe brusquense volta à quadra em 12 de abril, sábado, contra o Santos Fupes-SP na Arena Brusque. O jogo começa às 16h e tem entrada franca na Arena.

A partida começou movimentada, com bastante equilíbrio. O Tatuí fez ajustes na parte final do primeiro período e conseguiu diminuir uma desvantagem de nove pontos. Os brusquenses terminaram o quarto inicial com 25-21 no placar.

Nenhum momento do jogo teve um confronto tão igualado quanto o segundo quarto. As duas equipes pontuavam menos, esbarrando em defesas bem posicionadas e atentas.

Faltando 1min51 para o intervalo, o ala Aquiles chegou a fazer dois pontos de bandeja para levar o placar a 33-35 para o Tatuí. Contudo, 30 segundos depois, o ala-pivô Tiago Dias acertou três pontos. Pouco depois, Finão, em lance livre, fez o 37º ponto do Brusque: 37-35 foi o placar da primeira metade do jogo.

A partir do terceiro período, o Brusque virou uma máquina de pontuar. Controlou o jogo e abriu 15 pontos: 63-48. No último quarto, a equipe brusquense continuou dominante e marcou mais 31 pontos, confirmando seu excelente momento ofensivo. Dos 12 jogadores relacionados para a partida, 10 pontuaram.

