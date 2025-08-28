O Brusque Basquete Havan enfrenta a APVE Londrina às 21h desta sexta-feira, 29, na Arena Brusque, pela primeira rodada do Campeonato Sul-Brasileiro. A competição regional reúne equipes dos três estados do Sul do país e se estende até domingo, 31. A entrada é gratuita.

A equipe brusquense faz uma pausa no Campeonato Catarinense após vencer seus dois primeiros jogos. O Sul-Brasileiro é um quadrangular, que reúne, além do Brusque Basquete, a Apab Blumenau, a APVE Londrina e o Caxias do Sul, equipe que disputa o NBB, a elite do basquete nacional.

Tabela

Sexta-feira, 29/08

19h – Apab Blumenau x Caxias do Sul (jogo 1)

21h – Brusque x APVE Londrina (jogo 2)

Sábado, 30/08

15h – Vencedor do jogo 1 x Perdedor do jogo 2

17h – Perdedor do jogo 1 x Vencedor do jogo 2

Domingo, 31/08

9h – Perdedor do jogo 2 x Perdedor do jogo 1

17h – Vencedor do jogo 2 x Vencedor do jogo 1

A competição também terá transmissão no YouTube da Federação Catarinense de Basketball.

Vitória em Florianópolis

Nesta terça-feira, 26, o Brusque Basquete venceu a Adiee Avaí por 82 a 61 no ginásio Rozendo Lima, em Florianópolis, em seu segundo jogo pela Chave B do Catarinense. O ala-pivô Tiago Dias foi o principal pontuador, com 15 pontos.

