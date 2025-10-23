Brusque Basquete inicia fase final do Catarinense com vitória

Equipe venceu o clássico contra Blumenau por 73 a 67

O Brusque Basquete Havan venceu o Apab Blumenau, atual campeão, nesta quarta-feira, 22, no primeiro jogo do Final Four do Campeonato Estadual de Basquete. A fase decisiva da competição acontece em Joaçaba, no Oeste do estado.

O Brusque anotou 73 a 67. O cestinha da partida foi Gabriel, da equipe de Blumenau, com 18 pontos. Batata, Pará e Wilsinho, com 13 pontos, e Kevin, com 12, foram os maiores pontuadores de Brusque.

No outro jogo do quadrangular final, o Ajab/Secel, de Jaraguá do Sul, bateu o Basquete Joaçaba por 71 a 69.

Sequência

A segunda rodada acontece já nesta quinta-feira, 23. Apab e Ajab se enfrentam às 18h30, enquanto Brusque e Joaçaba jogam às 20h30.

