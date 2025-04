Brusque Basquete inicia returno do Brasileiro CBB com clássico; saiba como assistir

O Brusque Basquete enfrenta a Apab Blumenau às 18h30 deste domingo, 27, no Galegão, em Blumenau, em seu primeiro jogo do returno do Campeonato Brasileiro da CBB. A partida tem transmissão ao vivo, com imagens e narração, no Clube do Basquete Podcast, no YouTube.

A equipe brusquense terminou o primeiro turno na liderança, com quatro vitórias e uma derrota, todas em casa. Na estreia, venceu o clássico contra a Apab Blumenau por 95 a 74 na Arena Brusque. O único revés foi no quinto jogo, contra o Osasco-SP: 81 a 85.

Após a derrota, o time de Blumenau se recuperou. Venceu o Joaçaba com 26 pontos de diferença, antes de perder para o Tatuí-SP em casa e emendar mais duas vitórias, contra Osasco-SP (99 a 66) e Santos Fupes-SP (97 a 84).

