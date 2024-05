A vitória do Brusque Basquete/KTO sobre o Osasco por 73 a 71 na noite desta sexta-feira, 10, na Arena Brusque, encerrou a participação da equipe no Campeonato Brasileiro da CBB. O ala Batata foi o MVP (melhor jogador) da partida, com 18 pontos, seis assistências e cinco rebotes.

Apesar da vitória, o time brusquense foi o lanterna da Conferência Sérgio Macarrão e, portanto, o único eliminado da competição na primeira fase.

A campanha de 2024 contrasta com a de 2023, quando a equipe liderou sua conferência e foi eliminado nas quartas de final após perder para a Liga Sorocabana de virada na melhor de três. Na sequência, o Brusque Basquete foi campeão da Copa Santa Catarina e do Campeonato Catarinense.

No Brasileiro CBB de 2024, o Brusque Basquete teve seis derrotas e duas vitórias: 69 a 59 na primeira rodada, contra a Apab Blumenau; e 73 a 71 sobre o Osasco, na última. Marcou 516 pontos e sofreu 595.

Batata foi o principal pontuador do time, com 109 pontos, seguido pelo armador Brito (94) e pelo ala-armador Pará (82), que foi quem esteve mais minutos em campo: 272min35.

A próxima competição do Brusque Basquete deverá ser a Copa Santa Catarina, sem datas definidas.

