O Brusque Basquete/KTO estreou no Campeonato Brasileiro da CBB vencendo a Apab Blumenau por 69 a 59 na noite deste domingo, 17, na Arena Brusque.

O armador Brito jogou todos os minutos e foi o cestinha, com 24 pontos, enquanto o ala Batata recebeu o prêmio de melhor jogador da partida: marcou 19 pontos, 11 rebotes e três roubos de bola.

Após estabelecer uma vantagem de seis pontos no intervalo, o time brusquense começou a dominar totalmente a partida no terceiro quarto. O último ponto do jogo foi anotado por Batata, em lance livre, faltando 50 segundos para o fim.

A equipe volta à quadra nesta quinta-feira, 21, novamente na Arena Brusque. O adversário é a Liga Sorocabana, reeditando o confronto da segunda fase do ano passado, com entrada gratuita.

