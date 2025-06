O Brusque Basquete está a três jogos de um título inédito: o do Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Basketball (CBB). A equipe brusquense é anfitriã do quadrangular final, que começa nesta sexta-feira, 27, e se estende até domingo, 29, com entrada livre na Arena Brusque. Sua primeira partida é um clássico contra a Apab Blumenau, que começa às 19h30 desta sexta.

Pouco mais de um mês desde seu último jogo na primeira fase, o time brusquense aproveita o período sem partidas, conforme relata o técnico Durval: “O período foi importante para recuperarmos os jogadores lesionados, estudarmos os próximos adversários. E conseguimos realizar bons treinos, intensos, para a estreia no quadrangular final.”

“Sabemos que serão três jogos difíceis e complicados nesses três dias. Mas precisamos focar um jogo de cada vez. Então estamos preparados para o jogo contra Blumenau, esquecendo os confrontos que foram realizados na fase de classificação; Nossa base está junta há dois anos e jogos contra Blumenau sempre são complicados.”

Para este momento decisivo, o Brusque Basquete conta com novidades importantes. O ala Wilsinho está totalmente recuperado de lesão e está à disposição. Também ala, Batata perdeu boa parte do campeonato devido a uma lesão. Ainda convive com desconforto, mas será relacionado para as partidas.

No momento, o Brusque tem a maior média de pontos feitos: 80,9 (809 em 10 jogos), pouco mais que a Apab Blumenau (80,7, 1049 pontos em 13 jogos). O ala Pará e o armador Brito têm 174 e 168 pontos, respectivamente, com a terceira e a quarta melhores médias. São, nos números, as principais referências ofensivas e também se destacam nos roubos de bola. O pivô Finão tem 7,1 rebotes por jogo, a sexta melhor média.

Esta é a segunda vez que o Brusque Basquete figura entre os quatro melhores do Brasileiro CBB, e a primeira vez que sedia a fase final da competição. Em 2019, foi eliminado pelo Cravinhos-SP nas semifinais.

Apab Blumenau

A Apab Blumenau é o grande rival brusquense em Santa Catarina. As duas equipes são, nos últimos anos, as favoritas às conquistas de competições como o Campeonato Catarinense, a Copa SC e os Jogos Abertos (Jasc). São as duas equipes catarinenses que disputaram todas as edições do Brasileiro CBB desde sua edição inaugural em 2019.

Na primeira fase do Brasileiro CBB, Blumenau foi a equipe com mais pontos marcados (823), mas também a com mais sofridos (803). Somando com o play-off pré-quadrangular, no qual a equipe jogou três partidas com o Joaçaba, são 1049 pontos.

O ataque se reflete nos cestinhas. O ala-pivô Zé Carlos e o ala Gabriel Oliveira marcaram 249 e 248 pontos, respectivamente, com as maiores médias do campeonato (19,2 e 19,1).

Osasco

O favorito ao título é o Osasco-SP. A equipe paulista foi campeã desta competição em 2024 e, em 2025, já venceu a restabelecida Liga Ouro, segunda divisão do NBB. Neste Brasileiro CBB, um dos destaques é o armador Jeanzinho, com a maior média de assistências por jogo até aqui: 6,4. O ala-pivô Tarek tem média de oito rebotes por jogo, a quarta melhor da competição.

Tatuí

O Tatuí-SP teve a melhor defesa da primeira fase, com média de 74 pontos sofridos, pouco menor que as dos seus adversários no quadrangular. Também teve o ataque com menos pontos, bem distribuídos entre o armador Robson Júnior (152), o pivô Rafael Bibiano (142) e os alas Castellón (161) e Lelê Moura (142).

A base do time campeão da Liga Ouro está mantida nesta reta final de Brasileiro CBB. As únicas baixas são o pivô Cavero, transferido para o Mogi-SP, e o ala Matheus Ferreira, que volta à Unifacisa-PB após empréstimo.

Retrospectos

Em Brasileiro CBB

Osasco

6 jogos

4 vitórias do Brusque

2 vitórias do Osasco

447 pontos do Brusque

439 pontos do Osasco

Tatuí

4 jogos

2 vitórias do Brusque

2 vitórias do Tatuí

304 pontos do Brusque

275 pontos do Tatuí

Brusque x Blumenau – últimos 10 jogos

6 vitórias do Brusque

4 vitórias da Apab Blumenau

766 pontos do Brusque

714 pontos da Apab Blumenau

No Brasileiro CBB 2025

