O Brusque Basquete venceu a Ajab nesta quinta-feira, 4, na Arena Brusque, com pontuação de NBA: 120 a 72, pela terceira rodada. O ala-armador Pará segue em grande momento e foi o cestinha, com 26 pontos nos 25min12 que esteve em quadra, seguido pelo ala Gustavo Borges, da equipe jaraguaense.

A partida se desenvolveu sem qualquer tipo de problema para o Brusque Basquete, que assumiu a liderança no primeiro período e foi aumentando a vantagem até o fim, sendo superior em praticamente todos os quesitos. No intervalo, o time brusquense já vencia por mais de 20 pontos.

Os ataques tiveram espaços, com as equipes fazendo mais de 70 arremessos de quadra (arremessos com bola “em jogo”, sem lances livres). O Marreco teve 56% dos arremessos de quadra. E das 32 tentativas de trás da linha dos três pontos, converteu 17.

Com o resultado, o Brusque Basquete segue na liderança e é o único invicto, com três vitórias em três jogos.

Próximo jogo

O Brusque Basquete volta à quadra na sexta-feira, 12, contra a Apab Blumenau, na Arena Brusque. A entrada é gratuita.

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

