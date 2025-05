O Brusque Basquete perdeu por 82 a 77 para o Joaçaba neste domingo, 11, no ginásio do Campus II da Unoesc, em seu sétimo jogo pelo Campeonato Brasileiro CBB. Com os desfalques de Wilsinho e Batata, o time brusquense manteve o placar equilibrado até o intervalo, enquanto os anfitriões começaram a decidir o jogo a partir do terceiro período.

O cestinha da partida foi o armador Elias Conceição, do Joaçaba, com 23 pontos. O pivô Maicon Douglas, da equipe da casa, se destacou ganhando 13 rebotes. Do lado brusquense, desfalcado de Brito e Pará lideraram em pontuação, com 20 pontos cada, enquanto o ala-pivô Tiago Dias marcou 16 pontos, com 66,7% de aproveitamento nos arremessos.

A partida começou com o Joaçaba abrindo 7-0 e o Brusque precisando de quase três minutos para marcar seus três primeiros pontos, com Lucas Lopes acertando o arremesso. A primeira metade do confronto foi bastante equilibrada, com as equipes sem conseguir abrir vantagens superiores a quatro pontos. O segundo período terminou com o placar em 28-27 para o Joaçaba.

Foi após o intervalo que os donos da casa começaram a dominar de fato, encontrando espaços na defesa brusquense e abrindo 64-56. O Joaçaba conseguiu resistir ao Brusque por todo o último quarto, com vantagens sempre superiores a quatro pontos.

No minuto final do jogo, o clima esquentou. O pivô Nandão derrubou Pará na tentativa do arremesso de três pontos. A equipe do Brusque pediu falta, mas a arbitragem manteve a decisão de quadra, com bola para o Joaçaba após a saída da bola no arremesso de Pará.

Na sequência, Lucas Lopes cometeu falta antidesportiva sobre Jhow, atingindo o adversário com o ombro. A arbitragem marcou a mesma infração por parte do jogador do Joaçaba. A partida seguiu até o fim, com placar final em 84-77.

Próximos jogos

O Brusque Basquete segue na liderança, com um jogo a mais que o Osasco e empatado em pontos com o Tatuí, mas à frente no critério do confronto direto no primeiro turno.

A equipe brusquense tem mais três compromissos pela primeira fase, todos fora de casa. O próximo é em 22 de maio, quinta-feira, às 20h, contra o Osasco-SP, no ginásio Geodésico. Depois, o Brusque Basquete visita o Tatuí-SP e o Santos Fupes-SP nos dias 24 e 25, às 19h e 17h, respectivamente.

As duas primeiras colocadas passam direto às semifinais, o Final Four. As quatro restantes disputam as duas outras vagas em confrontos eliminatórios.

