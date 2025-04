O Brusque Basquete enfrenta o Santos Fupes-SP às 16h deste sábado, 12, na Arena Brusque, em seu quarto jogo pelo Campeonato Brasileiro da CBB. A equipe brusquense é a única invicta na competição e tenta emendar a quarta vitória consecutiva. A entrada é livre.

O Marreco joga todo o primeiro turno dentro de casa, para só depois visitar seus cinco adversários. Já venceu Apab Blumenau, Joaçaba e Tatuí-SP na Arena, e agora enfrenta o Santos Fupes, atual tricampeão do Campeonato Paulista 1ª Divisão (um nível abaixo da Divisão Especial).

A equipe paulista perdeu todas as suas partidas até aqui, disputadas longe de casa. O jogo deste sábado é o último antes de iniciar uma sequência de cinco jogos em Santos (SP).a

A partida também tem transmissão do Clube do Basquete Podcast, no YouTube.

