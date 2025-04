Brusque Basquete sofre a primeira derrota no Brasileiro CBB

O Brusque Basquete perdeu por 85 a 81 para o Basket Osasco-SP na noite desta terça-feira, 15, na Arena Brusque, em sua quinta partida pelo Campeonato Brasileiro da CBB. Esta foi a primeira derrota do Brusque na competição, após quatro vitórias consecutivas em casa. Agora o foco está no returno, com cinco partidas nas quadras de seus adversários.

O ala-armador estadunidense Anthony Harris, da equipe paulista, foi o cestinha do jogo, com 21 pontos.

Brito teve outra boa atuação e o principal pontuador brusquense, com 19 pontos, o ala Batata se destacou no geral, sendo o jogador com maior índice de eficiência na partida: 20 (a soma de pontos feitos, rebotes, tocos, roubos de bola e assistências com a subtração do total de arremessos errados, faltas cometidas e outros erros). Foram 12 pontos, sete rebotes, duas assistências, dois roubos de bola e dois tocos.

Próximo jogo

O próximo desafio do Brusque Basquete está marcado às 18h30 de 27 de abril, um domingo: é clássico contra a Apab Blumenau, no Galegão. A partida tem transmissão do Clube do Basquete Podcast.

Em quadra

O melhor momento do Brusque Basquete no jogo foi o segundo quarto, quando chegou a abrir 41-30, faltando 4min30 para o intervalo, O Osasco diminuiu para 48-39.

Voltando do intervalo, o time visitante conseguiu manter o jogo totalmente em aberto, chegando a tomar a frente no placar. Wilsinho marcou os últimos dois pontos do terceiro quarto para Brusque, retomando a vantagem: 65-63.

A partida acabou definida nos detalhes dos momentos finais. Faltando 2min45 para o fim, Anthony Harris empatou para Osasco: 77-77. Pouco depois, o armador Felipe Dalaqua acertou o arremesso de três, e após contra-ataque, o pivô Anderson Costa enterrou para 77-82.

O pivô do Brusque, Finão, diminuiu em arremesso e, com dois lances livres, Batata levou o placar a 81-82, faltando 36 segundos. O Osasco matou o jogo faltando 11 segundos, quando o armador Jeanzinho fez a infiltração pelo lado direito e encontrou Matheus Pinheiro, à beira da linha dos três. Com arremesso certeiro, o ala-armador fez os últimos pontos do jogo: 81-85.

Assista agora mesmo!

