Brusque Basquete tem adversários definidos na fase final do Brasileiro CBB

O Brusque Basquete conheceu, nesta terça-feira, 17, o adversário de seu primeiro jogo no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da CBB: a Apab Blumenau, que venceu a série melhor de três no play-off contra o Joaçaba. Esta fase final será sediada na Arena Brusque, com seis partidas distribuídas entre 27 e 29 de junho, para definir o campeão.

A equipe blumenauense se junta ao Brusque (classificado direto como líder)ao Osasco-SP (vice-líder) e ao Tatuí-SP, que eliminou o Santos Fupes-SP sem necessidade do terceiro jogo. No quadrangular, as quatro equipes jogam entre si, e a equipe de melhor aproveitamento é a campeã.

Portanto a estreia do Brusque Basquete é contra a Apab Blumenau, às 19h30 de sexta-feira, 27. Se a equipe brusquense vencer, vai enfrentar a perdedora de Osasco x Tatuí. Se perder, vai enfrentar o vencedor do confronto paulista. A última rodada é disputada com a equipe restante. A ordem das partidas dos dias 28 e 29 ainda será definida.

O Brusque Basquete venceu os dois clássicos contra a Apab Blumenau disputados neste Brasileiro CBB: 95 a 74 na primeira rodada, na Arena Brusque; e 87 a 84 com prorrogação no Galegão.

Nos confrontos mais recentes de 2024, Blumenau venceu a final do Catarinense por 67 a 64 com cesta de três pontos acertada por Lucas Lima no estouro do relógio. O time brusquense conseguiu a revanche na semifinal dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), em Concórdia, eliminando os rivais com placar de 78 a 63.

Primeira fase

Play-offs

Santos Fupes 63 x 64 Tatuí

Tatuí 65 x 54 Santos Fupes

Joaçaba 87 x 54 Apab Blumenau

Apab Blumenau 81 x 65 Joaçaba

Apab Blumenau 91 x 60 Joaçaba

Quadrangular final

Ordem dos jogos de sábado e domingo ainda será definida. Horários pré-estabelecidos são 17h e 19h30 no sábado, e 15 e 17h30 no domingo.

Sexta-feira, 27/06

17h – Osasco x Tatuí (jogo 2)

19h30 – Brusque x Apab Blumenau (jogo 1)

Sábado, 28/06

Jogo 3: Perdedor jogo 2 x Vencedor jogo 1

Jogo 4: Perdedor jogo 1 x Vencedor jogo 2

Domingo, 29/06

Jogo 5: Perdedor jogo 2 x Perdedor jogo 1

Jogo 6: Vencedor jogo 1 x Vencedora jogo 2

Critério de desempate

Se equipes terminarem com o mesmo registro de vitórias e derrotas no quadrangular, o desempate será feito com base no resultado do confronto direto.

Os demais critérios de desempate são, nesta ordem:

– Saldo de pontos nos confrontos diretos dentro do grupo;

– Pontos marcados nos confrontos diretos dentro do grupo;

– Saldo de pontos considerando o todo o grupo;

– Pontos marcados considerando o todo o grupo.

