Brusque Basquete tem Havan como nova patrocinadora master
Vice-campeã do Campeonato Brasileiro da CBB passa a ter em seu nome a marca brusquense
O Brusque Basquete tem a Havan como nova patrocinadora master. O acordo foi concretizado nos últimos dias, e a equipe passa a se chamar Brusque Basquete Havan, nome que já está registrado na Federação Catarinense de Basketball.
A marca da rede de lojas estampa as camisas do time desde a vitória por 82 a 61 sobre a Adiee/Avaí, nesta terça-feira, 26, em Florianópolis.
“É um passo à frente. É um sonho de qualquer projeto esportivo, cultural e social ter a marca da Havan junto. É muito importante para o basquete, que está e sempre esteve junto de grandes marcas”, comenta o presidente do Brusque Basquete Havan, José Eurico Frota, o Zurico.
No embalo do novo patrocínio, o dirigente confirmou a renovação de contrato uma peça importante da equipe. “Renovamos com o Wilsinho, que estava para ir a São Paulo, mas conseguimos mantê-lo em Brusque.”
O ala foi terceiro jogador do Brusque Basquete com mais minutos em quadra no Brasileiro CBB 2025 (393min56). Ao longo da campanha, acumulou 163 pontos, 36 assistências, 49 rebotes e 11 roubos de bola.
O Brusque Basquete Havan é anfitrião do Sul-Brasileiro, torneio regional quadrangular no qual enfrenta Apab Blumenau, APVE Londrina e Caxias do Sul. A competição será realizada de sexta-feira, 29, a domingo, 31, na Arena Brusque. Confira a tabela.
