Brusque Basquete tem tabela definida no Campeonato Brasileiro da CBB

O Brusque Basquete volta às quadras em 23 de março: o clássico contra a Apab Blumenau na Arena Brusque marca a estreia das duas equipes na edição de 2025 do Campeonato Brasileiro da CBB. A partida está marcada num domingo, às 16h. A tabela completa está disponível no site da Confederação Brasileira de Basketball (CBB).

A equipe brusquense fará todo o primeiro turno em casa. Após o clássico, recebe o Joaçaba em 27 de março, e enfrenta Tatuí-SP, Santos Fupes-SP e Osasco na Arena Brusque em 3, 12 e 15 de abril, respectivamente.

O returno do Brusque Basquete começa em 27 de abril e se estende até 25 de maio.

Os dois melhores times passam às semifinais, no chamado Final Four. As quatro restantes fazem confrontos eliminatórios para definir os outros dois semifinalistas.

Renovações

Nos últimos dias, o Brusque Basquete anunciou as renovações de contrato com alguns dos pilares da equipe, como os armadores Brito e Wilsinho, e o ala-armador Pará.

Sempre presente

Será a sexta edição do Brasileiro desde o retorno em 2019, e o Brusque Basquete participou de todas elas. Apenas em 2020, por conta da pandemia de Covid-19, a competição não foi realizada.

A melhor campanha brusquense foi obtida em 2023. Na primeira fase, o Brusque terminou como líder da Conferência Chuí, com sete triunfos e um único revés. Nas quartas de final, venceu a Liga Sorocabana fora de casa por 62 a 50. Decidindo na Arena Brusque, a equipe sofreu derrotas por 62 a 55 e 61 a 56 na série melhor de três.

Menos equipes

O Brasileiro CBB começou em 2019, com oito equipes. Este número cresceu para 12 em 2021 e para 14 em 2022. Em 2023, 10 times disputaram o campeonato. Em 2024, nove clubes participaram. Em 2023, a quantidade caiu para seis clubes. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Bahia são os estados que já tiveram representantes.

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: