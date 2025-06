Brusque Basquete termina primeira fase do Brasileirão CBB como líder

A primeira fase do Campeonato Brasileiro da CBB terminou nesta terça-feira, 3, com o Brusque Basquete na primeira posição. O último confronto terminou com vitória fora de casa do Osasco-SP sobre o Tatuí-SP, por 84 a 81. Com o resultado, as duas equipes paulistas terminam empatadas em pontos com o Marreco, que permanece no topo por ter obtido maior saldo de pontos nos confrontos diretos.

Conforme o regulamento do Brasileiro CBB, o Brusque Basquete tem, neste momento, o direito de sediar o quadrangular final da competição. O time brusquense se classifica direto a esta fase, junto do vice-líder, Osasco, enquanto as outras quatro equipes disputam as duas vagas restantes. Sede, datas e horários do quadrangular final devem ser confirmados ainda nesta quarta-feira, 4.

O Brusque termina a primeira fase com sete vitórias e três derrotas, 809 pontos marcados e 745 sofridos. Tem o melhor saldo de pontos (64), além do segundo melhor ataque, atrás da Apab Blumenau (823), e a segunda melhor defesa, atrás do Tatuí (739).

Jogadores da equipe brusquense figuram entre os melhores da competição em quase todos os quesitos, tanto em números absolutos quanto em médias. O armador Brito, o pivô Finão, o ala Pará e o ala-armador Wilsinho figuram entre os 10 jogadores do campeonato com os maiores índices de eficiência.

Pará e Brito estão entre os principais pontuadores, com 174 e 168 pontos, na terceira e na quarta posições, respectivamente. Também estão entre os que têm mais assistências. O pivô Finão tem 71 rebotes, sendo o sétimo jogador no quesito.

Pé no chão

Mesmo com a melhor campanha, o técnico Durval evita qualquer favoritismo para o quadrangular final. Cita o Osasco como o favorito ao título, pelo nível de investimento e por ser finalista da Liga Ouro, pleiteando vaga no NBB, a principal liga do país. O tempo de preparação será importante para recuperação dos jogadores e para que o reforço mais recente, o pivô Léo Bispo, se entrose ainda mais com o elenco.

“Ao longo da primeira fase, conseguimos vitórias importantes dentro de casa e vencemos adversários como Santos, Osasco e Blumenau fora de casa. Isto mesmo com lesões do nosso armador Wilsinho e do nosso ala Batata, que segue em recuperação. Não haverá adversário fácil de ser batido”, destaca.

Brusque Basquete na primeira fase

Definições

Brusque Basquete e Osasco estão classificados ao quadrangular final, que será disputado em sede única, com pontos corridos, em turno único. As outras duas vagas serão definidas nas próximas semanas, em melhor de três: Apab Blumenau x Joaçaba e Tatuí x Santos Fupes-SP.

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: