Brusque Basquete termina turno do Brasileiro CBB com melhor ataque e melhor defesa

O Brusque Basquete terminou o primeiro turno do Brasileiro CBB com derrota para o Osasco-SP, mas segue sendo o atual líder da competição. Tem, no momento, o melhor ataque e a defesa menos vazada, além de jogadores se destacando entre os melhores em diversos quesitos.

Em quatro vitórias e uma derrota, o time brusquense acumulou 431 pontos marcados (média de 86,2) e 371 sofridos (média de 74,2). Superou a marca dos 90 pontos em duas oportunidades, contra a Apab Blumenau, na estreia (95 a 74) e diante do Tatuí-SP, em seu terceiro jogo (94 a 69).

Entre os diversos destaques individuais do Brusque no Brasileiro CBB, está Lucas Brito. Uma das liderança técnicas da equipe nas últimas temporadas, o armador é o segundo maior pontuador da competição, com 97 pontos. Está atrás apenas do pivô Zé Carlos, da Apab Blumenau, que tem 115.

Brito também tem o segundo maior índice de eficiência neste primeiro turno do Brasileiro CBB. O camisa 11 do Brusque tem 113 no total, média de 22,6 por partida. Está atrás apenas de Zé Carlos, que tem 143 ao todo.

O armador do Brusque também figura entre os 10 melhores em outros quesitos, como o média de assistências, média de rebotes totais e defensivos, minutos jogados, entre outros.

Outros jogadores do Brusque Basquete também se sobressaem, como o ala-armador Pará, autor de 96 pontos neste primeiro turno, com um dos mais eficientes arremessos da competição. O armador Wilsinho é o sétimo maior pontuador (78) e um dos principais assistentes, além de ter a segunda melhor média de arremessos de três pontos convertidos. O veterano pivô Finão está na lista dos jogadores com maior média de rebotes.

Brusque Basquete no primeiro turno

Returno

Com a vantagem de jogar todo o primeiro turno na Arena, o Brusque Basquete se prepara para um returno complicado, com cinco partidas fora de casa. A primeira delas é um clássico contra a Apab Blumenau no Galegão, em 27 de abril, às 18h30.

Na estreia das duas equipes, o time brusquense venceu por 95 a 74, mas a equipe de Blumenau se recuperou na competição.

Nas demais partidas, o Brusque Basquete visita Joaçaba (08/05), Osasco-SP (22/05), Tatuí-SP (24/05) e Santos Fupes-SP (25/05). Os dois melhores times se classificam direto ao Final Four, enquanto as demais jogam fase eliminatória para definir os outros dois semifinalistas.

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: