Brusque Basquete vence a Apab Blumenau na prorrogação pelo Brasileiro CBB

Em uma partida digna de um grande clássico, o Brusque Basquete venceu a Apab Blumenau por 87 a 84, na prorrogação, em seu primeiro jogo pelo returno do Campeonato Brasileiro da CBB. O ala Wilsinho foi o cestinha da partida, com 24 pontos. Com a vitória, a equipe segue na liderança da competição.

A equipe brusquense volta à quadra em 8 de maio, às 19h30, visitando o Joaçaba, no ginásio do campus II da Unoesc.

Atrás no placar

A equipe blumenauense começou abrindo vantagem, com marcação forte. O Brusque Basquete começou a se recuperar nos últimos dois minutos do primeiro período, diminuindo o prejuízo com cesta de três de Wilsinho: 17-14.

Os donos da casa se mantiveram à frente no placar, e o Brusque só conseguiu alguma vantagem quando Wilsinho acertou novo arremesso de três pontos: 38-39, faltando 1min41 para o fim do segundo quarto. João Camargo pediu tempo para a Apab Blumenau. As equipes foram ao intervalo com a Apab Blumenau na frente: 47-43.

A Apab continuou com vantagem ao longo de quase todo o terceiro quarto, abrindo até sete pontos. O Brusque foi se reaproximando no placar e Wilsinho apareceu de forma espetacular em nova cesta de três pontos no estouro do relógio. Ficou tudo igual logo antes do início do último quarto: 67-67.

Tudo igual

Finalmente, neste quarto período, as equipes começaram a praticamente se revezar na vantagem, e ninguém abria mais de dois pontos. Faltando 27 segundos para o fim do jogo, o pivô Mamedes cometeu sua quinta falta, sobre o ala Batata. O camisa 6 do Brusque converteu os dois lances livres e deixou o placar em 80-80.

E Batata quase deu a vitória ao Brusque nos instantes finais, roubando a bola do pivô Zé Carlos e arrancando em contra-ataque. A bandeja, contudo, não caiu. O técnico Durval reclamou falta no bloqueio de Alexei sobre seu jogador, mas a partida foi para a prorrogação.

Últimos instantes

O clássico só foi definido na prorrogação, de cinco minutos eletrizantes. A última cesta do jogo foi de Brito, em ótimo arremesso de três pontos: 84-87, faltando 1min31 para o fim. No último ataque relevante da Apab Blumenau, Alexei tentou forçar a bandeja sobre Lucas Lopes, mas a bola não caiu. A partida acabou um minuto depois, com o Brusque conseguindo gastar suas posses de bola.

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: