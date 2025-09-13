Brusque Basquete vence Apab Blumenau e segue 100% no estadual
Equipe fecha o primeiro turno da Chave B liderando de forma isolada, com quatro vitórias em quatro jogos
O Brusque Basquete continua imparável no Campeonato Catarinense, agora com uma vitória por 87 a 77 no clássico contra a Apab Blumenau na noite desta sexta-feira, 12, na Arena Brusque.
Com 21 pontos cada, o armador Wilsinho e o ala-armador Pará foram os cestinhas do Marreco. Entre os destaques, estão o ala Batata, com 16 pontos, e o pivô Lucas Lopes, que fez um duplo-duplo com 12 pontos e 10 rebotes. Do outro lado, a pontuação blumenauense ficou extremamente concentrada nos alas-armadores Gabriel Oliveira e Emanuel, com 31 e 25 pontos, respectivamente.
O resultado leva o Brusque Basquete à liderança isolada da Chave B no Campeonato, com quatro vitórias em quatro jogos, somando 393 pontos feitos e 274 sofridos.
O primeiro tempo foi muito equilibrado, quase sempre com a Apab Blumenau liderando o placar, mas nunca com vantagens superiores a cinco pontos. Houve três momentos em que o Brusque conseguiu ficar à frente.
Faltando 2min52 para o início do intervalo, Batata sofreu falta pessoal de Zé Carlos e converteu os dois lances livres, levando o placar a 36-35. A partir daí, o Brusque conseguiu conduzir uma vantagem até o final. As equipes foram para o intervalo com 42-40 para o Brusque, com Mamedes convertendo os últimos pontos para Blumenau, a 16 segundos do intervalo.
O Brusque Basquete foi implacável no terceiro quarto, que se provou decisivo na partida. Teve um alto aproveitamento dos arremessos para alargar a vantagem, que chegou a ser de 17 pontos após bela bola de três de Lucas Lopes. Emanuel ainda diminuiu o prejuízo blumenauense para 72-57 na última cesta do período.
Com o jogo bem encaminhado, o Brusque ainda viu sua margem diminuir. A Apab conseguiu alguma reação, mas insuficiente, com um placar parcial de 15-20.
As duas equipes quase tiveram a mesma quantidade de arremessos de quadra: 67 para o Brusque e 68 para a Apab Blumenau, e os anfitriões tiveram taxa de acerto maior (44% a 38%). A vantagem se viu traduzida também nos lances livres. Enquanto o Marreco acertou 19 de 22, os blumenauenses converteram 15 de 23.
O Brusque Basquete volta à quadra em 22 de setembro, segunda-feira, contra a Ajab, no ginásio Arthur Müller, em Jaraguá do Sul. O Campeonato Catarinense de basquete tem transmissão no YouTube da Federação Catarinense de Basketball, por meio do Clube do Basquete Podcast.
