Brusque Basquete vence clássico com folga e larga na frente no Brasileiro CBB

Brusque Basquete começou o Campeonato Brasileiro da CBB com atuação dominante e vitória por 95 a 74 sobre a Apab Blumenau na tarde deste domingo, 23, na Arena Brusque. O ala-armador Pará foi o melhor jogador da estreia, com 27 pontos, a mesma quantidade do ala Gabriel Oliveira, do Blumenau.

O próximo desafio do Marreco é contra o Joaçaba, neste sábado, às 16h, novamente na Arena Brusque. A entrada é gratuita.

Largando na frente

A equipe brusquense foi superior em quase todos os quesitos. A Apab só esteve à frente no placar quando o armador Alexei fez a primeira cesta do jogo. O Brusque logo virou com três pontos do ala Wilsinho e fechou o primeiro período em 25-15.

O atropelo teve sequência no segundo período. Os blumenauenses só foram pontuar com quase seis minutos decorridos, quando o ala-armador JP enterrou bonito na transição rápida, em contra-ataque. O placar ainda era todo brusquense: 39-17.

A Apab pareceu ensaiar uma reação na parte final do segundo período, com 18 pontos ao longo de 4min30. As equipes foram para o intervalo com o placar em 47-33 para Brusque.

Vantagem aumenta

Contudo, os donos da casa voltaram a ampliar a vantagem no terceiro período, chegando a abrir 28 pontos. Com muita confiança, facilidade e qualidade no perímetro, o Brusque Basquete encaminhou a vitória: 76 a 50.

A Apab Blumenau só pôde diminuir o estrago em cinco pontos no último quarto Com enorme diferença no placar, o técnico Durval se deu a liberdade de utilizar os reservas no minuto final.

