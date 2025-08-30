Brusque Basquete vence clássico e decide título do Sul-Brasileiro neste domingo

O Brusque Basquete venceu a Apab Blumenau por 88 a 55 neste sábado, 30, na Arena Brusque, pela segunda rodada do Sul-Brasileiro de clubes. Com o resultado, a equipe vai decidir o título da competição às 11h deste domingo, 31, no mesmo local, contra o Caxias do Sul (RS). A entrada é livre.

Mais uma vez o ala-armador Pará se destacou, anotando 26 pontos, seguido pelo ala Batata, com 14. O Brusque Basquete foi dominante na partida. A Apab Blumenau ainda conseguiu diminuir a desvantagem em uma posse de bola, mas os donos da casa prevaleceram.

A defesa eficiente foi complementada com um aproveitamento de 52% nos arremessos de quadra e 72% nos lances livres. Em muitos momentos, a vantagem do Brusque ficou na casa dos 10 pontos e, no último período, a diferença de 14 pontos foi elevada a 33.

No último lance do jogo, Batata desarmou Leandro Moura e serviu Marllen, que partiu desde a própria quadra para a bandeja e os últimos dois pontos do jogo: 88 a 55.

Decisão

O Brusque Basquete depende apenas de si para ser campeão. Enfrenta o Caxias do Sul às 11h deste domingo, 31, com entrada gratuita na Arena Brusque. A equipe gaúcha perdeu neste sábado por 65 a 64 para a APVE Londrina. Neste momento, Brusque tem duas vitórias, Londrina e Caxias têm uma, e Blumenau não tem nenhuma.

Às 9h, a APVE Londrina enfrenta a Apab Blumenau. Se vencer, e se o Brusque perder para o Caxias, haverá um empate triplo, a ser definido no saldo de pontos. Se Londrina perder e o Caxias vencer, o time gaúcho será o campeão com duas vitórias e vantagem no confronto direto com Brusque.

Os jogos têm transmissão no YouTube da Federação Catarinense de Basketball.

