Brusque Basquete vence Jaraguá e volta a ser campeão estadual após dois anos

Com autoridade, o Brusque Basquete venceu na rodada final do quadrangular final do Campeonato Catarinense Masculino 2025, nesta sexta-feira, 24, e conquistou o quinto estadual de sua história, em Joaçaba, no Oeste do estado.

Os campeões de 2023 recuperaram o título ao derrotar a Ajab Secel, de Jaraguá do Sul, no que foi, na prática, a final do torneio, apesar da fase final ter sido em um quadrangular.

O Brusque Basquete anotou 93 a 78, com grande atuação ofensiva ao longo do jogo e defensiva no segundo tempo da partida disputada no Complexo Esportivo da Unoesc, em Joaçaba. O bronze ficou com a Apab Blumenau, que venceu o Basket Joaçaba por 102 a 67 no primeiro confronto da noite.

Vitória com autoridade

O primeiro tempo da final foi bastante disputado com os ataques prevalecendo diante das defesas e os dois times indo para o vestiário com um empolgante 52 a 49 a favor de Brusque. Porém, na volta do intervalo, a defesa brusquense limitou a Ajab a apenas seis pontos no terceiro quarto, abrindo uma boa vantagem de 20 pontos. Com isso, o time se manteve à frente do placar na última etapa, respondendo à altura às investidas do adversário para ficar com o título.

Samuel Pará foi o destaque da decisão e terminou a final com 24 pontos, oito rebotes, sete assistências e seis roubos. Os outros titulares também contribuíram na pontuação: Wilsinho (22p), Batata (15p), Finão (12p) e Lucas Lopes (9p). Do lado jaguarense, o cestinha da competição Bruno Lazzaris terminou com 19 pontos e sete rebotes, seguido por Renato Scholz (18p e seis reb) e Felipe Aquino (17p e nove assistências).

Esta foi a quarta final consecutiva da equipe de Brusque Basquete, as outras três finais foram no clássico contra Blumenau, com um título para o Brusque em 2023. O time conquistou seu quinto título nos 30 anos da competição. A maioria do elenco foi o mesmo que foi vice-campeão brasileiro, em maio, e que conquistou o Campeonato Sul-Brasileiro em setembro.