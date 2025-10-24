Brusque Basquete vence Joaçaba e decide o título catarinense nesta sexta-feira

O Brusque Basquete está a uma vitória do troféu do Campeonato Catarinense, após vencer o Basket Joaçaba por 78-73 na noite desta quinta-feira, 23, na Unoesc, em Joaçaba, pela segunda rodada do quadrangular final.

Em uma partida extremamente disputada, a equipe brusquense saiu atrás no placar, mas conseguiu consolidar a recuperação na metade final.

O ala-armador Pará foi o destaque da partida, com um duplo-duplo: 27 pontos e 12 rebotes. Nos arremessos de três pontos, o armador Wilsinho foi decisivo, com aproveitamento de 54%. Dos 22 pontos anotados, 18 foram de trás da linha dos três.

O primeiro quarto foi muito movimentado. Apesar de sair atrás no placar, o Brusque Basquete conseguiu uma recuperação no placar, que chegou a ter desvantagem de nove pontos.

Nos primeiros instantes, os pontos eram quase sempre de trás da linha dos três, com Wilsinho e Batata. Contudo, a equipe brusquense conseguiu também aproveitar outras jogadas no decorrer do período. Contra-ataques a partir de roubos de bola de Kevin e rebotes renderam pontos importantes. Uma bandeja de Pará levou o placar a 20-23.

A dinâmica do placar se repetiu no segundo período. O Joaçaba se manteve à frente no placar, com vantagens de até 10 pontos. E sem se entregar, o Brusque conseguiu se manter vivo no jogo. Faltando um minuto para o intervalo, Pará e Wilsinho anotaram cestas de três pontos, reduzindo a diferença: 40-43.

No terceiro período, a história do jogo começou a mudar. Eficiente nos primeiros momentos, Brusque Basquete passou à frente e abriu 49-45, após bandeja de Pará. A partida continuou equilibrada. Faltando 11 segundos para terminar o quarto, Gigio reduziu a desvantagem de Joaçaba para 56-54.

O time brusquense cresceu no último quarto da partida. Mesmo após Aprígio e Jow terem virado o jogo a favor do Joaçaba (56-58), o Marreco conseguiu retomar a frente do placar.

O confronto continuava totalmente aberto, com vantagens nunca maiores que seis pontos para o Brusque. Faltando 1min17 para o fim do jogo, Finão recebeu belo passe de Pará no garrafão e fez a cesta, abrindo 73-70. Luizão respondeu para o time da casa com três pontos: 73-73.

Após Pará chegar a 27 pontos, o Joaçaba tentou a virada com novo arremesso de três de Luizão. No rebote, Kevin interceptou a jogada adversária e partiu em velocidade. Calculou bem, não arriscou a posse de bola e sofreu a falta. Restavam 14 segundos para o fim.

O armador converteu os dois lances livres e abriu 77-73. Enquanto Joaçaba não conseguiu responder ao golpe, Emílio sofreu nova falta e converteu um de seus lances livres: 78-73, e fim de jogo.

Decisão

Agora o Brusque Basquete decide o Campeonato Catarinense contra a Ajab, de Jaraguá do Sul. Quem vencer na última rodada do quadrangular final será o campeão. A partida começa às 20h30 desta sexta-feira, 24, no ginásio do Complexo Esportivo da Unoesc, em Joaçaba, e terá transmissão no YouTube da Federação Catarinense de Basketball com o Clube do Basquete Podcast.

